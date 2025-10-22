Трамп опроверг статью WSJ о разрешении Украине бить вглубь России

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения СМИ, что американские власти якобы разрешили Украине наносить дальнобойные удары вглубь России. Об этом он написал в Truth Social.

«Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили Украине использование ракет большой дальности глубоко на территории России, — фейк ньюс», — отметил он.

Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к дальнобойным ракетам, которые Украина использует для ударов.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа приняла решение снять ключевое ограничение на использование ВСУ западных ракет большой дальности для атак по российским территориям. Журналисты напомнили, что власти США могут ограничивать использование дальнобойных ракет, ведь в них применяют американские данные наведения.