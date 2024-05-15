Уклонистов на Украине предложили лишать гражданства или облагать налогом | 360°

Мир 15 мая 2024, 09:38 Уклонистов на Украине предложили лишать гражданства или облагать налогом Экс-советник главы МВД Украины Андрусив сравнил уклонистов с цыганами РИА «Новости»

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Бежавшим от мобилизации украинцам за границей придется тяжело работать и жить в контейнерах. Бывший советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире YouTube-канала «Смирнов Ростислав» сравнил уклонистов с цыганами и призвал лишать их гражданства.

«Ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган, и в принципе ты выбрал [цыганскую] жизнь. <…> Я считаю, что это нормальное наказание — лишение гражданства за то, что ты не выполнял свой долг», — сказал он.

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По мнению Андрусива, уклонисты обрекли себя на бесчестие. Он заявил, что так как многие зарубежные правительства не признали их пребывание законным, беглым украинцам придется жить в контейнерах и трудиться на черных работах. Бывший чиновник предложил наказать уклонистов одним из двух способов — лишить гражданства либо обложить дополнительным налогом в течение 10-20 лет после возвращения на родину.

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