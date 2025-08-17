Уиткофф заявил о договоренностях с Россией по гарантиям безопасности для Украины

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Теперь все зависит от решения Киева, заявил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN .

«Мы договорились о серьезных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как меняющие правила игры», — сказал он.

Уиткофф добавил, что американская сторона не ожидала, что окажется настолько близка к соглашению о защите по пятой статье устава НАТО со стороны США. Кроме того, по словам спецпредставителя Дональда Трампа удалось достичь соглашения по законодательному закреплении в России обязательств не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения и о ненападении на другие европейские страны.

«Так что мы пришли к соглашению, и это еще не все», — заверил он.

Основным вопросом по урегулированию украинского конфликта остается обмен территориями. Его обсуждение пройдет в понедельник на встрече Трампа и Владимира Зеленского. По словам Уиткоффа, Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины, однако никакой конкретики он не назвал.