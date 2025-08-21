Уиткофф передал Орден Мужества сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Орден Мужества семье американца, погибшего в 2024 году на стороне России в боях на Украине. Об этом сообщил CNN .

По данным CBS News, президент России Владимир Путин вручил награду самому Уиткоффу в Москве и попросил передать ее заместителю директора ЦРУ Джулиан Галлине, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб в бою.

Как отмечает CNN, для Уиткоффа, также потерявшего сына, этот момент был связан не с политикой, а с памятью о детях.

Ранее в ЦРУ подтвердили гибель Глосса в боях на Украине. Отец погибшего, Ларри Глосс, заявил что молодой человек умер на территории Донецкой Народной Республики.