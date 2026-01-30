Уиткофф передал главе аппарата Белого дома загадочную записку с фамилией Путин
Пул журналистов Белого дома заметил загадочную записку с упоминанием президента России Владимира Путина на заседании американского кабмина. Ее передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщило РИА «Новости».
Журналисты отметили, что Уиткофф передал Уайлс записку, содержащую дополнительные подробности о разговоре с российским лидером. Только они не смогли разобрать точную формулировку. Лишь упоминание фамилии президента России.
Ранее в США сообщили, что Уиткофф пропустит второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби, как и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.
До этого спецпосланник и бизнесмен встречались с Путиным в Кремле. Это был уже седьмой личный контакт Уиткоффа с российским лидером.