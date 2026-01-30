Уиткофф передал главе аппарата Белого дома загадочную записку с фамилией Путин

Пул журналистов Белого дома заметил загадочную записку с упоминанием президента России Владимира Путина на заседании американского кабмина. Ее передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты отметили, что Уиткофф передал Уайлс записку, содержащую дополнительные подробности о разговоре с российским лидером. Только они не смогли разобрать точную формулировку. Лишь упоминание фамилии президента России.

Ранее в США сообщили, что Уиткофф пропустит второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби, как и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.

До этого спецпосланник и бизнесмен встречались с Путиным в Кремле. Это был уже седьмой личный контакт Уиткоффа с российским лидером.