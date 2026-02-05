Уиткофф и Кушнер посетят Оман для переговоров по Ирану

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 6 февраля посетят Оман для переговоров по Ирану. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Оман на эти переговоры уже завтра, и мы посмотрим, к чему они приведут», — отметила Левитт.

Переговоры в Омане все же состоятся, хотя ранее в СМИ прошла информация, что встречу отменили. Axios указал, что лидеры минимум девяти стран Ближнего Востока обратились к Дональду Трампу с просьбой не отменять переговоры с Ираном в Омане.

Переговоры США и Ирана должны были пройти 6 февраля в Турции с участием наблюдателей из ближневосточных стран. Но Тегеран предложил перенести их в Оман.