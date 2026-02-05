Лидеры минимум девяти стран Ближнего Востока обратились к Дональду Трампу с просьбой не отменять переговоры с Ираном в Омане, которые должны состояться 6 февраля. Об этом Axios сообщили американские чиновники.

Арабские лидеры срочно связались с американской администрацией в среду, 4 февраля, после того как стало известно, что США могут отменить переговоры из-за требований Ирана перенести их в Оман и сузить обсуждение до ядерной программы, исключив обсуждение ракетных вопросов.

«Они попросили нас провести встречу и выслушать, что говорят иранцы. Мы сказали арабам, что проведем встречу, если они на этом настаивают. Но мы очень скептически настроены», — сказал один из источников.

Другой чиновник пояснил, что США согласились на встречу, проявив уважение к союзникам в регионе и стремясь продолжить дипломатический диалог.

Переговоры США и Ирана планировались на 6 февраля в Турции с участием наблюдателей из ближневосточных стран. Но Тегеран предложил перенести их в Оман. Кроме того, поступило предложение сделать встречу двусторонней и сосредоточиться исключительно на ядерной программе.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что страны Евросоюза хотят отвлечь американского президента от операции в Иране, чтобы сохранить поддержку Украины. ЕС также не исключает возможность введения новых санкций против России.