Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития конфликта говорит о панической атаке. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Зеленский ранее заявил, что Украина якобы готова и к дипломатии, и к продолжению активной обороны.

«У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний, совершенных им за время нахождения у власти», — сказал парламентарий.

Он добавил, что об этом очень хорошо известно США. Отсюда путаные заявления об украинском конфликте и срочные смешения и перестановки в Офисе президента Украины. Последний все чаще переходит к мстительным терактам против мирного населения.

Зеленский сознательно спекулирует на теме новых мирных инициатив, считает Шеремет. Украинский лидер таким образом хочет выиграть немного времени для торгов и передышки.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что нереалистичные требования Украины открывают России путь к полной победе.