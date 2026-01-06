Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил о наличии у России всех ресурсов для победы

Россия обладает всеми ресурсами для победы, тогда как у Украины они отсутствуют. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон рассказал в эфире одного из Youtube-каналов .

«У России ресурсы есть, а у Украины — нет. Так, нужно иметь промышленную базу. У России она есть, ей даже не пришлось переходить на военные рельсы», — отметил экс-аналитик.

Он перечислил такие необходимые условия, как людские резервы, производственные мощности и поддержку населения. Джонсон подчеркнул, что Россия все быстрее добивается своих военных целей, наращивая необходимые ресурсы.

По его словам, в этом году продвижения российских войск стали гораздо более быстрыми, чем за последние три года.

«Думаю, этот процесс будет только продолжаться. Он не пойдет на спад», — заключил бывший советник ЦРУ.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине превратился в решающую войну за существование России. Он также допустил причастность британской разведки к атаке дронов на резиденцию президента.