Уиткофф допустил продолжение переговоров по Украине в ближайшие 10 дней

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться в ближайшие 10 дней. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на конференции Yalta European Strategy, его слова привел «Интерфакс-Украина» .

Продолжение контактов Уиткофф посчитал возможным после недавней встречи в Женеве с главой украинской делегации Рустемом Умеровым. Он предположил, что следующий этап обсуждений может пройти на территории США.

«Я действительно думаю, что Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — пояснил спецпосланник.

Также Уиткофф сообщил, что в США очень верят в перспективу переговоров на высшем уровне — с участием президентов трех стран. По его словам, американская сторона пытается предварительно проработать часть вопросов, чтобы вынести на уровень лидеров наиболее сложные темы, прежде всего, связанные с территориями.

Ранее в США заявили о намерениях администрации Белого дома закрыть украинский вопрос до начала торжеств по случаю 250-й годовщины независимости. Праздник считается главным в США, а Трамп придает сделке особое значение именно к этой дате.