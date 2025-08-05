Уитакер назвал санкции новым шагом США для завершения конфликта на Украине

Постпред при НАТО Уитакер: США введут санкции для урегулирования на Украине

Белый дом введет новые антироссийские санкции, которые станут следующим «очевидным» шагом на пути урегулирования украинского конфликта. Об этом агентству Bloomberg заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, США ввели вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, импортирующих российские энергоресурсы, что якобы поможет положить конец конфликту на Украине.

Дипломат добавил, что Россия эффективно противостоит введенным экономическим ограничениям, однако американский президент Дональд Трамп все равно планирует «разыграть эту карту», чтобы «создать условия» для остановки боевых действий.

В августе Уитэкер дал интервью телеканалу NBC, в котором предположил, как именно завершится конфликт на Украине. Он выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать только за столом переговоров.

Ранее дипломат анонсировал визит спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. Он не исключил, что поездка приведет к прорыву в урегулировании украинского конфликта.