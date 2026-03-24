Угрозы вброса дипфейков в реальные конфликты обсудили на Молодежном форуме ШОС

Искусственный интеллект и генеративные нейросети открыли огромные возможности для развития современных технологий, но вместе с тем стали оружием в руках участников международных конфликтов. С таким заявлением на сессии «Цифровизация и новые технологии» на Молодежном форуме ШОС в Душанбе выступил главный редактор Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Иван Серов.

Он подчеркнул, что сегодня всем участникам борьбы с недостоверной информацией необходимо обратить внимание на ключевые вызовы нейросетей и искусственного интеллекта. По его словам, необходимо формировать культуру ответственного медиапотребления.

«Созданный искусственным интеллектом контент зачастую выступает не просто развлекательным продуктом, а прямым инструментом информационной войны, используемым для продуцирования фейков и манипуляции общественным мнением», — заявил Серов.

Глава GFCN добавил, что наиболее ярко это проявилось в ходе конфликта на Ближнем Востоке, когда сгенерированные фотографии и видео стали инструментом для искусственной смены нарративов.

Молодежный форум ШОС прошел в Душанбе 23 марта. В мероприятии приняли участие технологические лидеры, предприниматели и общественные деятели из восьми стран — членов организации. В ходе прошедших сессий они обсудили вопросы развития предпринимательской инфраструктуры и цифровой компетенции у молодых людей.

В сентябре прошлого года Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) открыла на своем сайте прямой доступ к образовательным материалам и инструментам для профессиональной проверки информации. Среди публикаций есть инструкции, справки, видеоуроки, а также лекции экспертов из 47 стран.