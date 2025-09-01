Материалы для обучения фактчекингу открыли на сайте GFCN

Сайт Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) открыл доступ к образовательным материалам и инструментам для профессиональной проверки информации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Пользователям доступны более 100 материалов в виде инструкций, справок и видеоуроков, а также записи лекций экспертов из 47 стран.



Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец подчеркнула, что все образовательные материалы размещают на двух языках, а собранная подборка регулярно пополняется.

«Инструменты и подходы, используемые в нашей медиасреде, в том числе в борьбе с искажениями информации, находятся в международном фокусе именно благодаря качеству и многолетнему опыту применения», — подчеркнула она.

Запущенный на сайте GFCN образовательный раздел предлагает пользователям структурированный подход к обучению в сфере фактчекинга. Материалы ориентированы на разные уровни знаний — от начинающего до продвинутого.

При помощи курсов пользователи узнают об основных правилах проверки информации на достоверность, ознакомятся с реальными кейсами, а также изучат вопрос борьбы с фейками на практике.

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-checking Network объявила о создании бесплатного образовательного проекта вместе с «Мастерской новых медиа» на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде.

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что число фейков значительно выросло, необходимо вернуть правду в информационное пространство и научить людей отличать реальные данные от подделки.