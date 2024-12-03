Угрозы Трампа о пошлинах для БРИКС не напугали Китай

МИД Китая не увидел опасности для БРИКС в угрозах Трампа о пошлинах

Китай не откажется от сотрудничества с государствами — партнерами по БРИКС для укрепления стабильности и устойчивости мировой экономики. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, отвечая на вопрос об угрозах Дональда Трампа ввести торговые пошлины против стран блока.

Дипломат подчеркнул, что БРИКС не занимается конфронтацией с другими экономическими структурами или государствами, а напротив, выступает за открытое объединение и взаимовыгодное сотрудничество.

«Китай продолжит работу с партнерами по БРИКС для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — заявил Линь Цзянь.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о введении пошлин в 100% на товары из стран БРИКС в качестве ответа на разработку блоком собственной валюты в качестве альтернативы доллару. На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп потребовал от БРИКС гарантий, что объединение не пойдет на такой шаг.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая заявления Трампа, заявил, что доллар США начал терять привлекательность в качестве резервной валюты для целого ряда стран. Начавшийся процесс он назвал эрозией, которая только набирает силу.