Трамп пригрозил огромными пошлинами странам БРИКС за создание собственной валюты

«Идее о том, что мы будем просто стоять и смотреть, как страны БРИКС отказываются от доллара, пришел конец. Мы требуем эти страны гарантировать то, что они не станут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США. В противном случае их ждут стопроцентные пошлины», — сказал Трамп в своем сообщении.

Политик добавил, что с учетом таких пошлин странам БРИКС придется забыть о торговле с США.

Ранее на саммите БРИКС в Казани президенту Путину вручили муляж будущей купюры объединения, которую он подарил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Набиуллина не оценила банкноту.