Песков заявил о потери долларом привлекательности для целого ряда стран

Для целого ряда стран американский доллар начал терять привлекательность, процесс эрозии идет и набирает силу. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для целого ряда стран доллар начинает терять привлекательность как резервная валюта. Это процесс эрозии привлекательности американских денег, он действительно идет и набирает силу», — заявил он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин странам БРИКС в случае появления альтернативной международной валюты.

На саммите объединения в Казани в ноябре президенту России Владимиру Путину вручили муляж будущей купюры стран БРИКС, которую он после этого подарил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Набиуллина банкноту не оценила.