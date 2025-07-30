Угрозы санкциями стали уже рутиной: в МИД отреагировали на заявления Трампа

Захарова: против России и без Трампа ввели беспрецедентное число санкций

Против России и без угроз Дональда Трампа уже ввели беспрецедентное число санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге .

«По большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России уже выработался некоторый иммунитет к санкциям, поэтому она готова к новым ограничениям.

Накануне вечером Трамп начал обратный отсчет 10 дней, после которых против России введут импортные пошлины, если она не урегулирует конфликт на Украине. При этом он добавил, что не уверен в эффективности новых мер.