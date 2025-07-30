«Выработали иммунитет». В Кремле оценили риск новых санкций против России

Россия уже выработала иммунитет к санкциям. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«К санкциям определенный иммунитет у нас уже выработан. Мы продолжаем фиксировать заявления, которые поступают от Дональда Трампа и других международных представителей на этот счет», — подчеркнул Песков, говоря о готовности экономики России к новым рестрикциям.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что против РФ могут ввести новые пошлины и санкции в случае отсутствия договоренности по украинскому конфликту.

До этого республиканец объявил о начале 10-дневного отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине, пригрозив введением ограничений против России. При этом Трамп признался, что у него есть сомнения насчет их эффективности.