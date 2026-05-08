Угрожающих биоразнообразию креветок-убийц нашли у берегов Финляндии

Опасные ракообразные амфиподы, также известные как креветки-убийцы проникли в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Финского института окружающей среды.

Биологи пояснили, что нашли неинвазивный вид морского обитателя в гавани Раума. Амфипода назвали креветкой-убийцей за то, что он пожирает всех беспозвоночных и вытесняет другие виды, меняя под себя водное биоразнообразие. Специалисты добавили, что постоянным местом обитания хищника являются Черное и Каспийские моря.

Еще в начале 1990-х прогулочные катера занесли креветку-убийцу в воды Швеции и Дании, а также к побережья Латвии, Литвы, Польши и Германии. При этом хищник выживает не только в соленой воде моря, но и пресной, распространяясь по рекам и озерам, цепляясь за дно и канаты судов.

В начале ноября 2025 года египетский рыбак выставил на продажу морского монстра, напоминающего помесь рыбы и крокодила. Владелец заявил, что поймал добычу на глубине в 40 метров. Рыбак добавил, что это не первый подобный улов и этот вид называют «спящей рыбой», потому что она охотится, зарывшись в песок.