Уродливую рыбу-крокодила нашли на рынке в Хургаде

В Хургаде рыбак выставил на продажу необычное существо, пойманное на глубине 40 метров. Покупатели прозвали монстра рыбой-крокодилом, сообщил Al Masry Al Youm .

Посетители рыбного рынка утром 9 ноября наткнулись не необычный экземпляр. Хадж Сайед Шалаби выставил на продажу рыбу с приплюснутым телом и широкой головой. Ее кожа и зубы напоминали крокодильи.

Рыбак утверждал, что она не ядовитая и очень вкусная, с белой и нежной мякотью, как у морского окуня. Хадж Сайед Шалаби поймал ее недалеко от Абу-Рамады к югу от Хургады на глубине около 40 метров. Местные называют этот вид «спящей рыбой», так как она охотится, зарываясь в песок.

Удивленные покупатели выложили фотографии в интернет, подписав как рыбу-крокодила. Впечатления подписчиков разделились: одни назвали ее самой красивой рыбой Красного моря, другие ужасным морским чудовищем.

