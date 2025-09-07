AgoraVox: Макрон пытается прикрыть свои провалы за счет «российской угрозы»

Президент Франции Эммануэль Макрон решил переложить ответственность за внутренние проблемы страны на Россию. К такому мнению пришли журналисты издания AgoraVox .

«Эммануэль Макрон вновь стал говорить нам, что Франции угрожает Россия», — отметили в материале.

При этом, авторы публикации подчеркнули, что так называемое российское вмешательство с бюджетным дефицитом и кризисом в образовании увязать невозможно.

«Макрон восемь лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе. А это пресловутое „вмешательство“ взял себе для удобного прикрытия», — заявил автор.

По его мнению, раздувая ситуацию вокруг России, Макрон пытается избежать ответственности за собственные провалы.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что называть Россию главной угрозой и врагом Европы — огромная историческая ошибка. Он также добавил, что ЕС сам оказался в большей изоляции, нежели те, кого он изолирует.