Экс-президент Франции Саркози: Киев не сможет победить в конфликте с Россией

Называть Россию главной угрозой и врагом Европы — огромная историческая ошибка. Такое заявление в беседе с изданием Le Figaro сделал бывший президент Франции Николя Саркози.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. <…> Мы проигрываем этот политический конфликт», — подчеркнул экс-президент.

Саркози заявил, что Украина «уже не сможет победить» в конфликте с Россией, однако может потерять значительно больше.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон получил отповедь от 11-летней школьницы из Луганска. Девочка ответила политику на его заявление о «людоедской» России. Школьница также напомнила, что Франция являлась гарантом Минских соглашений и обещали остановить огонь в Донбассе, но так и не выполнили обещаний.