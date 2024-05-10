Удары ВСУ по нефтяным заводам России привели к разногласиям среди стран НАТО | 360°

Мир 10 мая 2024, 12:38 Удары ВСУ по нефтяным заводам России привели к разногласиям среди стран НАТО The Telegraph: НАТО приблизился к расколу из-за разногласий по ударам ВСУ по РФ РИА «Новости»

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Давление США на украинские власти для прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам России натолкнулось на неожиданную агрессию Великобритании и Франции, которые настояли на усилении эскалации конфликта. В результате между ведущими партнерами по НАТО начался серьезный раскол. На это указали в статье газеты The Telegraph.

Авторы пояснили, что администрация президента США Джо Байдена стала более осторожной в преддверии ноябрьских выборов и пытается сдержать рост цен на бензин. Кроме того, власти страны ищут баланс между поддержкой Украины и противостоянием экс-президенту Дональду Трампу, выступившему с заявлением, что финансирование ВСУ только затягивает конфликт.

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На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать полученное ей оружие для ударов по российской территории, чем усилил эскалацию. Масла в огонь подлил президент Франции Эммануэль Макрон, который в самом начале конфликта пытался договориться с Россией путем диалога. В своих последних речах он не исключил развертывания национальных войск на территории Украины.

Такие разные заявления европейцев и американцев привели к стратегическому разрыву между ключевыми членами НАТО. Нагнетая обстановку, Великобритания и Франция считают, что необходимо вернуться к принципам сдерживания времен холодной войны. США, в свою очередь, тщательно оценивают управление рисками. Но отсутствие единого мнения разделяет членов альянса все больше, что несет опасность раскола блока.

С требованием к властям Украины отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы обратились глава Пентагона Ллойд Остин и вице-президент США Камала Харрис.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обстрелы российских предприятий не скажутся на мировом энергетическом рынке.

По данным газеты The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал требования американцев и атаки на российские НПЗ только усилились.