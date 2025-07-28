СМИ раскрыли зловещий план Германии против России

Германия планирует получить американские пусковые установки Typhon и крылатые ракеты Tomahawk для нанесения ударов по Москве. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

Авторы материала напомнили, что дальность Tomahawk в модификации Block IV достигает 1600 километров, что позволит расчетам пусковых установок Typhon бить по целям в Москве прямо с территории Германии. По их информации, в планах закупок Россия считается основной целью.

Обозреватели отметили, что Германия в последнее время существенно расширила наступательные возможности против России, разместив вооруженные подразделения на территории Литвы.

Администрация США и правительство ФРГ в июле 2024 года объявили о планах размещения американских комплексов высокоточного оружия в Германии с 2026 года. Речь шла о гиперзвуковом оружии и ракетах SM-6, Tomahawk.

Ранее стало известно, что ФРГ собирается усилить армию с помощью набора добровольцев.