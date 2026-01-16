Удар по Ирану сочли исполнением библейского пророчества об Армагеддоне

Удар США по Ирану многие американские евангельские христиане восприняли как исполнение библейского пророчества о конце света. Об этом рассказало издание Mother Jones .

Евангельское христианство, опирающееся на буквальное толкование Библии, исповедует около четверти населения США. Среди верующих популярна идея, что создание Израиля и целый ряд событий на Ближнем Востоке были предсказаны в Писании и приближают «последние времена», которые они считают благом. Такая картина мира на протяжении десятилетий влияет на внешнюю политику Вашингтона.

Часть евангелистов горячо поддерживает протесты в Иране и возможные силовые действия США, видя в этом подготовку к Армагеддону — финальной битве сил добра и зла. Как пояснил исследователь Бен Лорбер, в этой апокалиптической схеме роль «зла» отводится Ирану, а «добра» — США и Израилю.

«Апокалиптическую войну между этими игроками часто рассматривают как необходимое условие и верный знак последних времен», — добавил Лорбер.

Ранее президент США Дональд Трамп лично вмешался, чтобы остановить запланированный удар Соединенных Штатов по Ирану.