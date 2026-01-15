Трамп отменил запланированный удар по Ирану в последний момент

Президент США Дональд Трамп лично вмешался, чтобы остановить запланированный удар США по Ирану. Информация об этом со ссылкой на аналитика израильского издания «Walla» Амира Бохбота появилась в телеграм-канале «Баграмян 26».

С тех пор воздушное пространство Ирана вновь открыто. Авианосцам, поднятым в воздух с авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре, было приказано вернуться и оставаться в режиме ожидания, пояснил журналист. Миссия, как сообщается, была отменена за несколько минут до начала.

По информации Бохбота, Трамп заявил советникам, что санкционирует только те действия, которые нанесут решающий удар по иранскому режиму. Официальные лица не могли гарантировать крах режима после удара и предупредили, что у США может не хватать достаточных региональных ресурсов для противодействия крупному иранскому ответному удару.