Ученые из The Organoid Company создали сумку из кожи тираннозавра

Ученые представили необычный аксессуар — сумку, созданную из «кожи» тираннозавра. Проект создали специалисты из компаний The Organoid Company и Lab-Grown Leather Ltd.

Речь идет не о натуральном материале: кожу вырастили в лаборатории, используя воссозданный коллаген хищника.

Ученые объяснили, что при изготовлении материала животные не пострадали. В его основе — белок, который удалось частично восстановить с помощью находок окаменелостей. Их нашли еще в 1988 году в штате Монтана, а теперь, спустя долгие годы, технологии позволили добиться прогресса.

Для воссоздания предполагаемой структуры белка исследователи применили искусственный интеллект. На полученной основе синтезировали ДНК и вырастили материал в лаборатории. В итоге получилась кожа, имитирующая свойства натуральной, но без участия животных и с опорой на древние биологические данные.

Аксессуар разместили в Амстердаме — в музее Art Zoo, где его поставили рядом с полноразмерным макетом тираннозавра. Через шесть недель сумку выставили на торги. Начальная цена — 575 тысяч евро (около 57 миллионов рублей).

Ранее палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид динозавра. Он получил название Kank australis и напоминает цаплю.