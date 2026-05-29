Палеонтологи открыли в Аргентине новый вид динозавра, напоминающего цаплю

Палеонтологи обнаружили новый вид динозавра в южной части Патагонии в Аргентине. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Новый вид получил название Kank australis. Ученые смогли его описать благодаря обнаруженным останкам, включающим зубы, позвонки и кости пальцев древнего ящера. Останки обнаружили недалеко от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус.

Исследователи отмечают, что новый вид динозавра был похож на хищную птицу и вел себя как цапля. Его рацион состоял исключительно из рыбы. Предположительно, длина динозавра достигала трех метров.