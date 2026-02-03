Ученик колледжа порезал ножом учительницу ИЗО во Франции

Europe 1: ученик колледжа напал на преподавателя с ножом во Франции

Нападение произошло утром во вторник в колледже «Гишар» в коммуне Санари-сюр-Мер (департамент Вар). Как сообщило издание, 60-летняя учительница пострадала от рук 14-летнего ученика, который нанес ей несколько ножевых ранений, в том числе в живот.

Женщину госпитализировали, медики борются за ее жизнь. Нападавшего задержали на месте ЧП и увезли в полицию. По предварительным данным, причиной нападения стал конфликт. Учительница сделала подростку замечания.

Министр образования Франции Эдуар Жеффре поддержал пострадавшую учительницу и ее семью. Он пообещал лично приехать на место происшествия, чтобы разобраться в случившемся.

В этот же день два нападения произошли в российских школах. В гимназии Уфы девятиклассник вошел в класс и выстрелил в лицо 56-летнему классному руководителю. Также школьник взорвал несколько петард в коридоре учебного заведения. В Кодинске 14-летняя девушка порезала ножом сверстницу. Предположительно, изначально школьница хотела ранить учителя.