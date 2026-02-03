Появились новые подробности о нападении девятиклассника в гимназии Уфы

В Уфе следователи выясняют детали происшествия в гимназии, где девятиклассник напал на учителя и сверстников. Как сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии, специалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого и свидетелей происшествия.

«В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер должностными лицами школы по обеспечению безопасности на территории учреждения», — уточнили в СК.

По данным следствия, 3 февраля в 10:43 15-летний ученик девятого класса зашел в образовательное учреждение и поджег в коридоре петарду. После этого он вошел в класс и выстрелил из детского автомата, похожего на пневматическое оружие, в лицо 56-летнему классному руководителю.

У учителя осталась ссадина на лице. Других пострадавших нет. После этого подросток покинул класс и поджег еще несколько петард в коридорах школы. Молодого человека задержали.