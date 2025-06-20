Учения в Прибалтике показали отсталость НАТО

НАТО в военном плане сильно отстал от России, так как до сих пор делает ставку на стрелковое оружие. Проблемы в подготовке солдат и тактике боя проявились на учениях в Прибалтике, заявил бывший американский военный, специалист в области безопасности Алекс Вершинин в журнале Responsible Statecraft .

«Многие западные военные специалисты не ценят эволюцию в ведении войны. <…> До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оборудование или профессиональную подготовку к новой среде», — сказал он.

Оборудование и доктрина НАТО разрабатывались для холодной войны и прошли испытания в горах Афганистана. Вершинин заявил, что они не соответствуют особенностям современной войны, где ведущее значение для обороноспособности играет сочетание артиллерии с беспилотниками. К тому же альянсу не хватает опытных офицеров. Зато все эти преимущества есть у российской армии.

В качестве подтверждения он привел последние военные учения НАТО в Прибалтике. Французские солдаты использовали для зачистки окопов исключительно стрелковое оружие. Такая тактика, по мнению Вершинина, устарела, ведь в зоне российско-украинского конфликта БПЛА используются повсеместно.

Превосходство российских дронов признали на Украине, сообщили «Известия». Они оснащены приборами ночного видения и тепловизорами.