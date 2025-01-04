Участвовавших в протестных митингах иностранцев выдворят из Грузии

Процедуру выдворения иностранцев, получивших административные взыскания за участие в протестных акциях в Тбилиси, начал Департамент миграции МВД Грузии. Как сообщили в пресс-службе ведомства , под депортацию попали 25 граждан других государств, из которых 10 уже покинули республику добровольно.

В пресс-службе напомнили, что в случае неисполнения решения о депортации иностранцев могут выдворить из страны в принудительном порядке.

Всего в 2024 году Департамент миграции Грузии выслал из страны 430 иностранцев. В их числе граждане России, Азербайджана, Туркмении, Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака и Турции.

Протестные митинги в Грузии начались в конце ноября после объявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с Евросоюзом до конца 2028 года.

Противостояние с оппозицией усилилось после выборов президента Грузии, которые впервые провели через коллегию выборщиков 14 декабря. Единственным стал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Занимавшая пост лидера страны Саломе Зарубишвили не признала результаты голосования, но покинула президентский дворец, после чего встретилась с митингующими. Она пообещала, что присоединится к акциям протеста, которые не прекратились даже в новогоднюю ночь. В последний день 2024 года сторонники оппозиции вытащили на проспект Руставели столы, на которые поставили еду и напитки для празднования нового, 2025 года.