Sky Sports: угандийскую участницу ОИ облил бензином и поджег ее бойфренд

Бойфренд угандийской бегуньи Ребекки Чептегеи, которая принимала участие в Олимпиаде в Париже, облил спортсменку бензином и поджег. Об этом сообщило издание Sky Sports .

Все произошло в доме атлетки. Ее возлюбленный Диксон Ндиема вылил на Чептегеи целую канистру бензина. Бегунью госпитализировали с ожогами 75% тела. Нападавший тоже попал в больницу.

Местные власти сообщили, что пара повздорила из-за земли, на которой построен дом спортсменки.

Олимпиада в Париже ознаменовалась множеством скандалов. Все началось с ее резонансного открытия, которое привело к всплеску обсуждений в западных странах. Там заявили, что Россия была права, говоря о продвижении антиценностей в Европе, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Главной скандальной сценой на открытии Олимпиады стала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Международный олимпийский комитет извинился за отдельные эпизоды, которые зрители сочли кощунственными.