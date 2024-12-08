Участникам митингов в Грузии запретят прятать лица

Власти Грузии примут закон о запрете масок и балаклав на митингах

Закон о запрете прятать лица за масками или балаклавами примут в Грузии до конца года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что меру распространят не только на участников митингов и собраний, но также на сотрудников силовых структур.

«Мы примем закон, по которому будет запрещено на собраниях, участниками собрания, в том числе контручастниками, закрывать лица разными средствами», — заявил Кобахидзе.

Заявление грузинского премьера прозвучало на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов сторонников оппозиции. Митингующие вышли на улицы после объявления властей о приостановке соглашения по интеграции с Евросоюзом до 2028 года.

На этой неделе полиция Грузия провела обыски в офисах оппозиционных партий и движений. По итогам силовики задержали лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамию. Суд арестовал политика на 12 суток по обвинению в сопротивлении полицейским.

Главным местом противостояния силовиков и участников протестной акции остался проспект Руставели, где находится парламент. В минувший четверг спецназ применил против толпы водометы. В ответ протестующие закидали силовиков пиротехникой, продажу которой в республике запретили.