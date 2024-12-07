Полицейский спецназ оттеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Полицейский спецназ с помощью водометов смог оттеснить участников протестной акции с проспекта Руставели в Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сначала протестующих вынудили отойти от парламента Грузии, затем — и с самого проспекта. Демонстранты продолжили шествие по проезжей части улиц, прилегающих к набережной реки Куры. Водителям приходилось объезжать манифестантов.

Акции протеста в Грузии начались в конце ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе принял решение приостановить начало переговоров о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года. В пятницу проощел очередной митинг в центре Тбилиси.

После многодневных протестов полиция устроила массовые обыски в офисах оппозиционных партий. Одного из лидеров оппозиции задержали.