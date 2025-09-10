Убийце украинской беженки в США предъявили обвинение

АР: в США потребуют максимального наказания для убийцы украинской беженки

Прокуратура будет добиваться максимального наказания для убийцы украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом заявила генпрокурор США Пэм Бонди, ее процитировало АР.

Бонди отметила, что убийство беженки стало «прямым результатом провальной мягкой политики по отношению к преступности, которая ставила преступников выше невинных людей».

Генпрокурор США добавила, что ее убийце Декарлосу Брауну уже предъявили обвинение. После суда он «больше никогда не увидит свет как свободный человек».

Украинка стала жертвой темнокожего рецидивиста Декарлоса Брауна. Мужчина напал на девушку со спины. Она погибла от многочисленных ножевых ранений.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за гибель Заруцкой на демократов из-за проводимой ими политики. Он пообещал внимательно изучить все материалы о жестоком убийстве украинской беженки в Северной Каролине.