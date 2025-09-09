Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки

Кровь украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой в штате Северная Каролина, лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь она на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая „желающего стать сенатором“ Роя Купера», — написал он.

Американский лидер назвал обвиняемого «профессиональным преступником», которого ранее арестовывали и отпускали не меньше 14 раз. Также президент США пообещал внимательно изучить все материалы об убийстве украинской беженки в Шарлотте.

Девушка погибла от рук темнокожего рецидивиста Декарлоса Брауна. Он напал на сидевшую на скамейке украинку со спины и исполосовал ее ножом.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина отсидел пять лет за насильственные преступления. Недавно Браун вышел на свободу из-за проблем с психическим здоровьем.