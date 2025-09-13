Губернатор Юты Кокс: убийца Кирка ненавидел свою жертву за его слова и действия

Доказательства, имеющиеся в распоряжении американских властей, указывали на то, что убийца консервативного активиста Чарли Кирка действовал в одиночку. Об этом губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил в интервью телеканалу Fox News .

«Каждый элемент имеющихся у нас на данный момент доказательств ясно показывает, что убийца действовал в одиночку», — сказал он.

Губернатор также высказался о возможных мотивах преступника. Он предположил, что стрелок ненавидел Кирка за его слова и действия.

По подозрению в убийстве Чарли Кирка арестовали 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Мужчине уже предъявили обвинения по трем уголовным статьям — убийству при отягчающих обстоятельствах, незаконном хранении оружия и воспрепятствовании правосудию. Робинсона выдал правоохранителям его отец.