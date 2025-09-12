Подозреваемому в убийстве Кирка предъявили три обвинения

Подозреваемому в убийстве активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону предъявили обвинения по трем статьям. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, 22-летнему жителю штата Юта вменяют убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконное хранение оружия и воспрепятствование правосудию. Предварительно установлено, что у Робинсона не было подельников и он действовал в одиночку.

Его отец работает в полиции, а мать — в частной компании по уходу за инвалидами. Робинсон признался родственникам в преступлении. Его стали уговаривать сдаться полиции, но молодой человек пригрозил самоубийством.

Задержание стрелка произошло после того, как его отец обратился за помощью к пастору. Правоохранители нашли у Робинсона охотничью винтовку с оптическим прицелом. Также на гильзах с места преступления обнаружили оскорбительные надписи.