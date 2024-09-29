Убийство полковника российской армии спецслужбами Украины опровергли

Распространяемая украинскими СМИ информация о якобы убийстве полковника ВС России Алексея Коломейцева в Коломне является недостоверной. Об этом в Telegram-канале WarGonzo сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.

Журналист со ссылкой на собственные источники отметил, что Коломейцев находится на пенсии, жив и здоров. Он не является действующим военнослужащим, подчеркнул Пегов.

«В одном заявлении разведки Украины сразу два промаха. Но это, впрочем, неудивительно. Если на поле побед нет, то нужно их обязательно придумать», — написал военкор.

Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ на Украине сообщили об убийстве Коломейцева представителями Главного управления разведки (ГУР) Украине. В ведомстве якобы отметили, что убитый занимался подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов.

При этом официально ГУР и Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.