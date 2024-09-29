Разведка Украины заявила об убийстве полковника ВС России

ГУР Украины заявило об убийстве полковника ВС РФ в Подмосковье

Агенты ГУР Украины могли ликвидировать начальник 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России Алексея Коломейцева. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Со стороны Минобороны России и официальных украинских источников подтверждения информации не поступало. Операцию якобы провели совместными силами ГУР и «местного движения сопротивления».

Коломейцев, по версии издания, готовил российских специалистов по применению беспилотников, в том числе операторов дронов-камикадзе типа «Шахед».

Ранее появилась информация, что главу ГУР Кирилла Буданова* и министра обороны Украины Рустема Умерова могут отправить в отставку с постов. О причинах вероятных кадровых перестановок пока ничего не известно.

Также националистам в рядах ВСУ запретили пользоваться Telegram. Буданов* отмечал, что речь якобы идет о национальной безопасности.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.