«Убегают, когда видят меня». Лавров пожаловался на поведение европейцев

Представители стран Европы на международных мероприятиях сторонятся коллег из России. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в
интервью Такеру Карлсону, как они убегали от него на саммите G20.
По его словам, в глазах других общение американца или европейца с российским делегатом стало токсичным. Лавров заметил это на саммите «Большой двадцатки».
«Европейцы вообще убегают, когда видят меня. <…> Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — сказал он.
Лавров согласился с тем, что
конфликт на Украине — гибридный. Третьим участником противостояния он назвал США. Министр сказал, что Россия заинтересована в выстраивании отношений с американцами.
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