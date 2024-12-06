«Убегают, когда видят меня». Лавров пожаловался на поведение европейцев

Представители стран Европы на международных мероприятиях сторонятся коллег из России. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью Такеру Карлсону, как они убегали от него на саммите G20.

По его словам, в глазах других общение американца или европейца с российским делегатом стало токсичным. Лавров заметил это на саммите «Большой двадцатки».

«Европейцы вообще убегают, когда видят меня. <…> Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — сказал он.

Лавров согласился с тем, что конфликт на Украине — гибридный. Третьим участником противостояния он назвал США. Министр сказал, что Россия заинтересована в выстраивании отношений с американцами.