У зумеров испортилось отношение к искусственному интеллекту

NYT: зумеры все чаще относятся к искусственному интеллекту отрицательно

Зумеры часто используют искусственный интеллект, но относятся к нему все хуже. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные Института Гэллапа.

По его оценкам, нейросетями умеют пользоваться больше половины молодежи, около половины используют их каждый день, а всего 20% признались, что не применяют вовсе.

При этом количество тех, кто относится к развитию нейросетей положительно, упало за год с 27 до 18%. Около трети респондентов признались, что ИИ их раздражает.

В опросе участвовали более 1,5 тысячи респондентов.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внедрить искусственный интеллект в медицинскую практику. Ответственным за поручение стал премьер Михаил Мишустин, доложить необходимо будет до 1 июня.