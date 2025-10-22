У здания парламента в Белграде раздались выстрелы

Стрельба произошла у здания парламента в Белграде. Об этом сообщило издание Kurir .

По данным журналистов, полицейские задержали 70-летнего мужчину, который выстрелил в 57-летнего местного жителя и ранил его в бедро.

После этого злоумышленник поджег одну из палаток сторонников президента Сербии Александра Вучича, стоящих перед парламентом. В огонь бросил несколько патронов.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.

После информации о стрельбе и пожаре на место прибыли полицейские. Территорию оцепили, спасатели продолжают тушить огонь.

Журналисты отметили, что Вучич намерен выступить со срочным обращением в 13:00 (14:00 по московскому времени) в связи со случившемся.

По неуточненным данным, задержанный хотел выстрелить в газовый баллон, который стоял около одной из палаток. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок, после которого началась паника, а потом появился дым.

Ранее неизвестный открыл стрельбу по людям на центральной площади немецкого города Гисен. В результате ЧП несколько человек получили ранения.