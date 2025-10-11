Неизвестный устроил стрельбу по людям в центре немецкого Гисена

DPA: несколько человек пострадали после стрельбы на площади немецкого Гисена

Неизвестный начал стрельбу на центральной площади немецкого города Гисен. Есть пострадавшие, сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

«Несколько человек получили ранения после того, как кто-то выстрелил на рынке вечером в субботу», — отметили в материале.

По данным издания, пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП работают экстренные службы. Правоохранители оцепили территорию площади. Мотивы стрелка и его личность не раскрываются. Другие подробности пока не приводились.

Ранее неизвестные напали на мэра города Хердеке Ирис Штальцер прямо на улице. Раненая женщина добралась до дома, где ее нашли дети. Полиция предположила, что покушение на градоначальника устроила ее приемная дочь.