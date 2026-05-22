У российских границ начались учения Финляндии с участием США и Британии

В Финляндии, недалеко от границ России, начались крупные сухопутные учения Karelian Sword 26 с участием около 10 тысяч военных. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных сил республики.

Маневры пройдут с 22 по 29 мая в регионах Кюменлааксо, Южная Карелия и Южное Саво. Эти территории расположены рядом с Россией. К учениям присоединились военнослужащие из Великобритании и США.

По данным финской стороны, в маневрах задействовали около 1,5 тысячи единиц техники. Кроме того, силы обороны Финляндии и их союзники проведут тренировочные полеты авиации.

«В учениях примут участие около 10 000 военнослужащих. Из них около 5800 — призывники, примерно 2700 — резервисты и около 1400 — военнослужащие Сил обороны Финляндии», — уточнила пресс-служба.

Ранее сухопутные силы республики анонсировали эти учения как одни из крупнейших вблизи российских границ. Прежде вооруженные силы проводили тренировку противовоздушной обороны Mallet Strike 1/26, в которых участвовали почти две тысячи военнослужащих.