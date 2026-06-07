Российская туристка на Бали впала в кому после местного вина

На Бали россиянка Анна впала в кому после того, как выпила местное вино и, предположительно, отравилась метанолом. Об этом РИА «Новости» рассказал знакомый пострадавшей.

Она прилетела на остров 31 мая, а 1 июня ее госпитализировали. Сначала у девушки появились светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание, но затем ее состояние резко ухудшилось. Анна перестала ходить, а по пути в больницу потеряла сознание.

«За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. Последние слова были: „Я сейчас умру“ и „Я не хочу так“», — поделился очевидец.

Врачи предположили отравление метанолом, провели очистку крови и подключили пациентку к ИВЛ. Двое суток она была на диализе, но в сознание не пришла. Друзья собирают средства на лечение и эвакуацию в Россию. Стоимость лечения превысила 425 миллионов индонезийских рупий — около 1,7 миллиона рублей.

В марте российская туристка впала в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости из-за заражения крови.