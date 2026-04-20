У побережья Самоа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2

Эпицентр подземных толчков располагался в 201 километре к юго-западу от столицы Самоа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами.

После землетрясения в японской префектуре Нагано за сутки произошло 18 афтершоков. Магнитуда повторных толчков варьировалась от 1,5 до 5,1. За сутки до этого у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки зафиксировали на глубине 40 километров под морским дном в Тихом океане. Их эпицентр находился в 149 километрах южнее необитаемого острова Симушир.