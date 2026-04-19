Восемнадцать подземных толчков произошло за сутки после землетрясения в Нагано

После землетрясения в японской префектуре Нагано за сутки произошло 18 афтершоков. Такие данные следуют из информации главного метеорологического управления Японии, написало РИА «Новости» .

Магнитуда повторных толчков варьировалась от 1,5 до 5,1. Сейсмологи предупреждают, что ощутимые колебания могут продолжаться в течение недели после основного землетрясения.

Землетрясение произошло накануне, 18 апреля и достигло магнитуды 5,0. По японской, семибалльной шкале интенсивности его сила оценивалась на уровне 5+. Очаг залегал на глубине около 10 километров. По предварительным данным, никто не погиб, разрушений в результате землетрясения нет.

Также днем 18 апреля у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7.