Восемнадцать подземных толчков произошло за сутки после землетрясения в Нагано
После землетрясения в японской префектуре Нагано за сутки произошло 18 афтершоков. Такие данные следуют из информации главного метеорологического управления Японии, написало РИА «Новости».
Магнитуда повторных толчков варьировалась от 1,5 до 5,1. Сейсмологи предупреждают, что ощутимые колебания могут продолжаться в течение недели после основного землетрясения.
Землетрясение произошло накануне, 18 апреля и достигло магнитуды 5,0. По японской, семибалльной шкале интенсивности его сила оценивалась на уровне 5+. Очаг залегал на глубине около 10 километров. По предварительным данным, никто не погиб, разрушений в результате землетрясения нет.
Также днем 18 апреля у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7.