Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали у побережья Курил

Днем 18 апреля у побережья южных Курил произошло Землетрясение магнитудой 5,7. Об этом РИА «Новости» заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Подземные толчки зафиксировали на глубине 40 километров под морским дном в Тихом океане. Их эпицентр находился в 149 километрах южнее необитаемого острова Симушир.

Жители острова Итуруп почувствовали землетрясение. Несмотря на толчки на морском дне, тревогу цунами не объявляли.

В апреле небольшое землетрясение также зарегистрировали в районе побережья Лазовского района Приморского края. Его магнитуда составила 4,4. Толчки зафиксировали в акватории Японского моря в ночь на 16 апреля, их эпицентр располагался между населенными пунктами Преображение и Валентин. Очаг залегал на глубине 419 километров.

Также сейсмическую активность в ту ночь выявили в акватории Тихого океана у побережья Северных Курил.